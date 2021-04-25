Нападник збірної України Жуніор Мораєс наступного тижня вирушить на обстеження у Барселону.

Як відомо, форвард Шахтаря Жуніор Мораєс травмувався перед матчем 23-го туру УПЛ проти Олександрії. Нападник порвав хрестоподібні зв'язки коліна на тренуванні.

Мораєс отримав травму і пропустить Євро-2020 – форвард Шахтаря вибув на півроку

Як повідомив ведучий програми "ПРОФУТБОЛ Digital" Володимир Звєров, Мораєс отримав травму після невдалого приземлення, коли пробивав головою, замикаючи подачу з кутового. Зазначається, що боротьби за м'яч не було.

У понеділок Жуніор полетить на обстеження в Барселону. За попередніми прогнозами лікарів, форвард пропустить близько півроку. Це означає, що натуралізований бразилець точно не допоможе збірній України на Євро-2020.

Нагадаємо, Мораєс у поточному сезоні провів у складі Шахтаря 25 матчів, в яких забив 9 голів і віддав 1 результативну передачу.

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