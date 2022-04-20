Як відомо, у матчі 33-го туру Серії А проти Верони півзахисник Аталанти Руслан Маліновський наприкінці першого тайму травмував коліно і був замінений.

Маліновський ризикує достроково завершити сезон – погані новини для Аталанти й збірної України

За інформацією "Футбол NEWS", пошкодження українця, швидше за все, виявилося несерйозним і 28-річний футболіст зможе зіграти за "синьо-жовтих" у стиковому матчі відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

Вже сьогодні, 20 квітня, Маліновський має провести консультацію з лікарями на базі італійського клубу. Футболісту вже зашили розсічення – на відновлення йому, ймовірно, знадобиться декілька днів. Точний діагноз та офіційні терміни повернення на поле будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, поєдинок проти шотландців збірна України проведе 1 червня.

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