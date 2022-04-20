Как известно, в матче 33-го тура Серии А против Вероны полузащитник Атланты Руслан Малиновский в конце первого тайма травмировал колено и был заменен.

Малиновский рискует досрочно завершить сезон – плохие новости для Аталанты и сборной Украины

По информации "Футбол NEWS", повреждение украинца, скорее всего, оказалось несерьезным и 28-летний футболист сможет сыграть за "сине-желтых" в стыковом матче отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Уже сегодня, 20 апреля, Малиновский должен провести консультацию с врачами на базе итальянского клуба. Футболисту уже зашили рассечение – на восстановление ему, вероятно, понадобится несколько дней. Точный диагноз и официальные сроки возвращения на поле будут объявлены позже.

Напомним, поединок против шотландцев сборная Украины проведет 1 июня.

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