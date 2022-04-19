Алленаторе "Богині" Джан П'єро Гасперіні прокоментував поразку від Верони у 33-му турі Серії А й травму Руслана Маліновського. Українець ризикує більше не зіграти у кампанії 2021/22.

"Не було передумов, що ми боротимемось за Скудетто. Я сподівався, що це не так, але передумов справді не було. На жаль, ми втратили нашу специфіку, яка дозволила нам виграти багато ігор.

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Зараз ми не можемо створити умови, щоб перемагати, і програємо через занадто велику кількість помилок. Тепер ми повинні взяти до уваги, що нам більше не потрібно вигравати за будь-яку ціну. Будемо думати про перемогу, але… побачимо.

Пошкодження Маліновського? У нього проблема з коліном. Будемо сподіватися, що це не розтягнення або щось серйозне", – цитує Гасперіні Calcio Atalanta.

Сьогодні Руслан пройде медичне обстеження, щоб визначити складність травми. Якщо підтвердяться побоювання Джан П'єро щодо розтягнення зв'язок коліна, то для півзахисника сезон буде достроково завершений.

У такому випадку Маліновський пропустить останні 6 турів Серії А, участь у матчах плей-офф відбору на ЧС-2022 теж буде під серйозним питанням.

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