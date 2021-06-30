"Вирішили трохи зменшити небезпеку на флангах. Попросили півзахисників багато працювати, перебудували позицію Ярмоленка. Ми намагались контролювати гру, але не завжди виходило. Гадаю, команда виконала мою установку, передусім тому, що ми не поспішали, переводили з флангу на фланг. Перший гол – передача з флангу на інший, і чудове завершення Зінченка. А в додаткові хвилини просто дотиснули і забили.

Швеція – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Дві команди грали дуже добре, вийшов цікавий футбол. Ніхто не хотів програвати, тому дотягнули до такої драми в кінці. Зінченко в захисті? У нас немає проблем з нестандартними рішеннями. З перших хвилин ми знали, як команда повинна грати, ким можна підсилити. Підготовлений план спрацював.

Я вдячний всім людям, які прийшли і підтримали. Ми все чули. Приїхала моя сім'я, мої діти, тому я дуже хотів досягнути цього результату. Дякую команді за героїзм, за всі витрачені сили. Дякую нашому президенту, який вчора телефонував і підтримав команду. Гадаю, ця команда самовіддачею заслужила любов всієї країни. Чвертьфінал? Буде важкий матч, ми знаємо, проти кого граємо. Зараз маємо трохи часу для радощів, а потім почнемо готуватися до матчу в Римі.

Травма Бєсєдіна? Я поки не знаю. Сподіваюсь, його "пронесе", але судячи з болю... Сподіваюсь, нічого серйозного, але гадаю, що він все ж отримав серйозну травму", – заявив Шевченко у ефірі Великого футболу.

Україна драматично дотиснула Швецію в овертаймі – команда Шевченка заслужено пробилася у чвертьфінал Євро-2020