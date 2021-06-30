"Це не червона картка. Він має повне право так вибивати м'яч. Уповільнений повтор знову зробив епізод значно гіршим, ніж він був насправді. Це абсурдно.

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Той, хто розуміє гру, скаже, що це не червона. Розумієте? Коли ти сильно вибиваєш м'яч, то майже неможливо не протягнути ногу далі. Це не повинно бути фолом просто тому, що хтось, вибиваючи жорстко м'яч, протягнув ногу далі і випадково завдав супернику травми. Про червону навіть не варто говорити", – написав Лінекер у Twitter.

Зауважимо, що спочатку Орсато обмежився жовтою, але після перегляду повтора негайно вилучив Даніельссона.

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