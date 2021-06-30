Жуткая травма Беседина в матче Украины против Швеции – "за такое должны давать 5 красных", все очень серьезно
Артем Беседин получил ужасную травму в матче 1/8 финала Евро-2020. Жертва форварда сборной Украины и Динамо оказалась священной.
Артем вышел на замену перед первым дополнительным таймом. В одном из эпизодов поборолся за мяч до конца, после чего получил прямой ногой в колено от защитника китайского Далянь Про. Сам виновник эпизода Маркус Даниэльссон так и не признал свою вину, долго споря с красной карточкой. Легенда сборной Англии Линекер также считает, что это не удаление. Иного мнения придерживались судьи VAR и главный арбитр Даниэле Орсато, который изменил свое решение о желтой карточки после просмотра повторов.
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Интересно, что сам Даниэльссон никогда до сих пор не был основным защитником своей сборной. За последний год он забил 2 гола за Швецию и неожиданно ворвался в стартовый состав. Команда Андерссона до 3 тура Евро-2020 не пропустила ни одного гола, и такое решение казалось вполне оправданным. Однако сейчас он стал главным антигероем и для своих, и для украинцев.
Травма Беседина выглядела крайне серьезной. Эксперты опасаются, что удар Даниэльссон мог повредить боковую связку 26-летнего украинца, передний крест и сломать надколенник. Уже точно известно, что Беседин больше не сыграет на Евро-2020. Динамовец уехал домой на дополнительные обследования. В среду, 30 июня, форвард сборной Украины должен пройти МРТ, узнать диагноз и методы лечения.
После первичного обследования главный врач национальной команды Артур Глущенко обнаружил подозрения на повреждение крестообразных связок – одно из самых тяжелых в футболе. Также уже диагностированы проблемы сразу с несколькими мышцами ноги. Учитывая то, что холод держали на внешний боковой связке, колено выглядело нестабильным и вызывало болезненные ощущения при попытке встать, стоит ожидать еще худших новостей. Вероятно, подтверждения травмы крестообразных связок и других структур колена, что может исключить Артема из футбола еще на 9 месяцев минимум.
Линекер, похоже, останется в меньшинстве. Авторитетный польский журналист Якуб Кренчидло дает красноречивую оценку эпизода: "Не понимаю, как у Даниэльссона еще было желание оправдываться. Столь очевидной красной карточки давно не видел. Больно от самого просмотра".
Директор Canal+ Sport считает, что за такие фолы нужно показывать далеко не одну красную карточку: "Почему нужно так долго проверять фол, за который надо выписывать 5 удалений?"
Напомним, после драматической замены Беседина другой Артем – Довбик принес Украине победу над Швецией на последних минутах овертайма. В четвертьфинале сборная сыграет против Англии, которая на этом Чемпионате Европы выиграла 3 матча из четырех и не пропустила ни одного гола.
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