Артем вышел на замену перед первым дополнительным таймом. В одном из эпизодов поборолся за мяч до конца, после чего получил прямой ногой в колено от защитника китайского Далянь Про. Сам виновник эпизода Маркус Даниэльссон так и не признал свою вину, долго споря с красной карточкой. Легенда сборной Англии Линекер также считает, что это не удаление. Иного мнения придерживались судьи VAR и главный арбитр Даниэле Орсато, который изменил свое решение о желтой карточки после просмотра повторов.

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Интересно, что сам Даниэльссон никогда до сих пор не был основным защитником своей сборной. За последний год он забил 2 гола за Швецию и неожиданно ворвался в стартовый состав. Команда Андерссона до 3 тура Евро-2020 не пропустила ни одного гола, и такое решение казалось вполне оправданным. Однако сейчас он стал главным антигероем и для своих, и для украинцев.

Травма Беседина выглядела крайне серьезной. Эксперты опасаются, что удар Даниэльссон мог повредить боковую связку 26-летнего украинца, передний крест и сломать надколенник. Уже точно известно, что Беседин больше не сыграет на Евро-2020. Динамовец уехал домой на дополнительные обследования. В среду, 30 июня, форвард сборной Украины должен пройти МРТ, узнать диагноз и методы лечения.

После первичного обследования главный врач национальной команды Артур Глущенко обнаружил подозрения на повреждение крестообразных связок – одно из самых тяжелых в футболе. Также уже диагностированы проблемы сразу с несколькими мышцами ноги. Учитывая то, что холод держали на внешний боковой связке, колено выглядело нестабильным и вызывало болезненные ощущения при попытке встать, стоит ожидать еще худших новостей. Вероятно, подтверждения травмы крестообразных связок и других структур колена, что может исключить Артема из футбола еще на 9 месяцев минимум.

Nie rozumiem, jak Marcus Danielsson mógł jeszcze chcieć się usprawiedliwiać. Tak ewidentnej czerwonej dawno nie widziałem. Boli od samego patrzenia. pic.twitter.com/wZtsmJ1H0A — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) June 29, 2021

Линекер, похоже, останется в меньшинстве. Авторитетный польский журналист Якуб Кренчидло дает красноречивую оценку эпизода: "Не понимаю, как у Даниэльссона еще было желание оправдываться. Столь очевидной красной карточки давно не видел. Больно от самого просмотра".

Dlaczego tak długo sprawdzany jest faul, za który powinno się dać pięć czerwonych kartek od razu? #SWEUKR — Michał Kołodziejczyk (@Michal_Kolo) June 29, 2021

Директор Canal+ Sport считает, что за такие фолы нужно показывать далеко не одну красную карточку: "Почему нужно так долго проверять фол, за который надо выписывать 5 удалений?"

Напомним, после драматической замены Беседина другой Артем – Довбик принес Украине победу над Швецией на последних минутах овертайма. В четвертьфинале сборная сыграет против Англии, которая на этом Чемпионате Европы выиграла 3 матча из четырех и не пропустила ни одного гола.

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