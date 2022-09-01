Форвард Шахтаря Лассіна Траоре прибув у розташування "гірників" у Львові, повідомляє прес-служба донеччан.

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Вже у п'ятницю, 2 вересня, підопічні Ігора Йовічевіча проведуть черговий поєдинок УПЛ проти Руха. Зіграти у цьому матчі може і Траоре – принаймні раніше він заявляв, що планує отримати ігрову практику у цьому протистоянні.

Нагадаємо, Траоре не виступав в офіційних матчах понад 10 місяців після травми коліна. Раніше він відмовлявся повертатися в Україну через війну і готовий був виступати за Шахтар лише за межами нашої країни.

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