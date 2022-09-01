Траоре присоединился к Шахтеру во Львове – форвард может сыграть в УПЛ после почти годового перерыва
Легионер "горняков" Лассина Траоре наконец-то преодолел свой страх и приехал в Украину.
Форвард Шахтера Лассина Траоре прибыл в расположение "горняков" во Львове, сообщает пресс-служба дончан.
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Уже в пятницу, 2 сентября, подопечные Игора Йовичевича проведут очередной поединок УПЛ против Руха. Сыграть в этом матче может и Траоре – по крайней мере, ранее он заявлял, что планирует получить игровую практику в этом противостоянии.
Напомним, Траоре не выступал в официальных матчах более 10 месяцев после травмы колена. Ранее он отказывался возвращаться в Украину из-за войны и готов был выступать за Шахтер только за пределами нашей страны.
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