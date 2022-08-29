"Гірники" офіційно підтвердили, що нападник Лассіна Траоре залишається у команді.

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Нагадаємо, рік тому Шахтар заплатив Аяксу за буркінійця 10 млн євро. Форвард потужно розпочав виступи за донеччан (9 голів у 14 матчах), але зазнав важкої травми коліна у поєдинку ЛЧ проти Інтера. Траоре не виходив на поле з вересня минулого року, а після початку повномасштабної війни залишився єдиним легіонером "гірників" (Джурасек і Тейлор приїхали вже цього літа).

Шахтар подякував 21-річному нападнику за вірність і підтвердив, що той приєднається до команди перед наступним матчем проти Руха.

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