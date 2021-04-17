Поєдинок 31-го туру АПЛ Тоттенхем – Манчестер Юнайтед (1:3) обговорюють навіть через тиждень після його завершення.

Несподівано в епіцентрі уваги опинилася асистентка головного арбітра Шан Мессі-Елліс. Компанія, яка транслювала гру в Ірані не була готова до присутності в кадрі жінки, одягненої у шорти.

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Видання Daily Mail повідомляє, що державний телеканал Ірану переривав трансляцію матчу кожного разу, як арбітриня опинялася у фокусі телекамер. Замість футболу глядачі були змушені дивитися на загальні плани стадіону Тоттенхема. Загалом таких "перерв" було понад 100.

Нагадаємо, в Ісламській Республіці Іран панує дискримінаційне ставлення до жінок. Зокрема їх не допускають на стадіони. Іранські вболівальниці давно проводять кампанію за дозвіл їм дивитися чоловічий футбол.

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