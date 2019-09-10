Самогубство заради футболу: іранська жінка підпалила себе через заборону відвідування стадіону

Черговою жертвою футболу стала іранка, що не змирилась з забороною дивитись матчі на живо.

Молода прихильниця іранського футбольного клубу Естегляль була арештована за перегляд футбольного матчу. На знак протесту проти вироку до тюремного ув'язнення дівчина підпалила себе. Через кілька годин вона померла у лікарні.

20-річний гравець з Уельсу наклав на себе руки – він проходив перегляд в Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, жінки не допускаються на стадіони в Ісламській Республіці Іран. Іранські вболівальниці давно проводять кампанію за дозвіл їм дивитися чоловічий футбол.

Після ісламської революції 1979 року жінкам було заборонено відвідувати футбольні матчі, хоча це не зафіксовано законодавчо.

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