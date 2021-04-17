Трансляцию матча АПЛ прервали более 100 раз – все из-за "обнаженных" ног арбитра
Поединок 31-го тура АПЛ Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (1:3) обсуждают даже спустя неделю после его окончания.
Неожиданно в эпицентре внимания оказалась ассистентка главного арбитра Шан Месси-Эллис. Компания, которая транслировала игру в Иране, не была готова к присутствию в кадре женщины, одетой в шорты.
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Издание Daily Mail сообщает, что государственный телеканал Ирана прерывал трансляцию матча каждый раз, как только арбитриня оказывалась в фокусе телекамер. Вместо футбола зрители были вынуждены смотреть на общие планы стадиона Тоттенхэма. Всего таких "перерывов" было более 100.
Напомним, в Исламской Республике Иран царит дискриминационное отношение к женщинам. В частности их не допускают на стадионы. Иранские болельщицы давно проводят кампанию за разрешение им смотреть мужской футбол.
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