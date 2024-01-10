Трансферне божевілля середняка Серії А – син Мальдіні міняє другий клуб за пів року, екс-захисник ПСЖ і форвард Ювентуса
Форвард Мілана Даніель Мальдіні продовжить свою кар'єру в Монці.
У своїх соцмережах Монца офіційно оголосила про трансфер 22-річного італійця. Даніель Мальдіні підписав угоду до кінця поточного сезону без права викупу.
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Син легенди Мілана Паоло Мальдіні розпочинав сезон 2023/24 у складі Емполі, утім, не затримався в команді Коваленка надовго.
Окрім Даніеля, Монца планує підписати ще трьох футболістів. Італійський клуб націлився на екс-захисника ПСЖ Мітчела Баккера, який виступає за Аталанту, форварда Ювентуса Мойзе Кіна та нападника Торіно Неманью Радоньїча.
Нагадаємо, Монца наразі перебуває на 11 місці в турнірній таблиці Серії А. В активі команди 25 балів після 19 турів.
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