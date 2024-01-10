Форвард Мілана Даніель Мальдіні продовжить свою кар'єру в Монці.

У своїх соцмережах Монца офіційно оголосила про трансфер 22-річного італійця. Даніель Мальдіні підписав угоду до кінця поточного сезону без права викупу.

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Син легенди Мілана Паоло Мальдіні розпочинав сезон 2023/24 у складі Емполі, утім, не затримався в команді Коваленка надовго.

Окрім Даніеля, Монца планує підписати ще трьох футболістів. Італійський клуб націлився на екс-захисника ПСЖ Мітчела Баккера, який виступає за Аталанту, форварда Ювентуса Мойзе Кіна та нападника Торіно Неманью Радоньїча.

Нагадаємо, Монца наразі перебуває на 11 місці в турнірній таблиці Серії А. В активі команди 25 балів після 19 турів.

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