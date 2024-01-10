Форвард Эмполи Даниэль Мальдини продолжит свою карьеру в Монце.

В своих соцсетях Монца официально объявила о трансфере 22-летнего итальянца. Даниэль Мальдини подписал соглашение до конца текущего года без права выкупа.

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Сын легенды Милана Паоло Мальдини начинал сезон 2023/24 в составе Эмполи, впрочем, не задержался в команде Коваленко надолго.

Кроме Даниэля, Монца планирует подписать еще трех футболистов. Итальянский клуб нацелился на защитника ПСЖ Митчела Баккера, который выступает за Аталанту, форварда Ювентуса Мойзе Кина и нападающего Торино Неманью Радоньича.

Напомним, Монца сейчас находится на 11 место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 25 баллов после 19 туров.

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