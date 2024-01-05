Як підняти настрій другові та подарувати йому свій символ і водночас зберегти його для себе? Лайфхак від Івана Саморано.

Воротарі з номерами польових гравців (привіт Павлу Ісенку), нападники з "двійкою" чи "трійкою" на спині, Маріо Балотеллі під 45-м номером та Ніклас Бендтнер з номером 52. Ми бачили багато дивних та оригінальних ігрових номерів. Проте один випадок – абсолютно нетиповий. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про найнесподіваніший номер на футболці у матчі Ліги чемпіонів.



Чемпіонат 1997/1998 міланський Інтер завершив на другій сходинці у Серії А та з Кубком УЄФА у кімнаті трофеїв. Наступний сезон "чорно-сині" розпочинали у Лізі чемпіонів. У Другому кваліфікаційному раунді Інтер зустрівся з латвійським гегемоном Сконто.

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Поєдинок у середині серпня відкривав новий сезон. Інтер приймав суперника у Пізі, виставив бойовий склад і впевнено переміг 4:0. Два голи плюс асист оформив нападник господарів Іван Саморано. До нього була прикута чимала увага, але насамперед не через його результативну гру.

Ось фото, яке пояснює, що особливого трапилося з чилійським форвардом.

Практично усю кар'єру Саморано провів із "дев'яткою" на спині. Проте на прем'єрний матч нового сезону Іван вийшов з новим номером – 18. Якщо уважно придивитися до фото, то можна помітити знак між цифрами 1 та 8. І цей знак "плюс" (+). Можна подумати, що це якась помилка: чого тільки не побачиш у матчах кваліфікації ЛЧ. Там і футболки без прізвищ, і з відклеєними номерами. Зрештою, кінець 90-х на вулиці.

Однак фішка з номером Саморано не була одноразовою акцією під час другорядного матчу. У стартовому поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів чилієць зіграв проти Реала на Сантьяго Бернабеу з аналогічним математичним прикладом 1+8. Так тривало і надалі – в усіх офіційних матчах сезону Іван виходив з неочікуваною комбінацією цифр не лише на футболці, а й на шортах.

У чому ж причина трансформації з 9 на 1+8? Вже багато років точаться суперечки з приводу правильної відповіді. Головна версія – перехід у табір "нерадзуррі" Роберто Баджо. Зірковий новачок начебто попросив звичний 10-й номер, утім він був зайнятий бразильцем Роналдо. "Зубастик" погодився поступитися легенді з однією умовою – йому дадуть "дев’ятку", якою володів Саморано.

На підтвердження схожої гіпотези у пресі наводили діалог між спортивним директором Інтера Сандро Маццолою та Саморано. За підсумком розмови Іван погодився на красивий жест, але попросив клуб владнати питання з відповідними органами і вставити між "одиничкою" та "вісімкою" плюс. Невдовзі президент Інтера Массімо Моратті отримав згоду федерації.

У перших поєдинках чилієць використовував скотч, а згодом Nike почав виготовляти оригінальну футболку з 1+8 на спині. Парадоксально, та навіть у Лізі чемпіонів Саморано грав з унікальним номером (і забивав Реалу). Щоправда, в офіційних протоколах Івану приписували 18-й номер.

Для Івана цифра "9" була своєрідним символом та пам’яттю про батька Луїса Саморано. Свого часу Саморано-старший також грав у футбол із "дев’яткою" на спині. Через хворобу Луїс рано помер – на той момент його синові виповнилося 13 років.

В одному з інтерв’ю Іван Саморано підтвердив теорію про добровільну передачу номера на користь Роналдо:

Я мав найкращого форварда у світі в якості партнера по команді – Луїса Назаріо де Ліма Роналдо. Спостерігати за ним на тренуванні було справжнім задоволенням. Його фізика, техніка, швидкість, гра один в один – це було неймовірно. Спершу він взяв 10-й номер в Інтері та нічого мені не сказав. Після чемпіонату світу-1998 Роналдо повернувся втомленим та засмученим. Одного дня Маццола запропонував: "Чому б нам не дати Роні його улюблену "9"? Він буде щасливим.

Інша версія появи дивного номера виглядає менш реалістично, проте також зустрічається у ЗМІ. У ній не фігурує Роберто Баджо. Все через те, що Саморано та Роналдо нібито побилися об заклад перед поєдинком 1/8 фіналу ЧС між Бразилією та Чилі – чия збірна переможе, той і забирає "дев’ятку" в Інтері. Майбутні фіналісти Мундіалю виграли 4:1.

Однак належного підтвердження цієї історії немає. Принаймні, Саморано публічно розповідав лише про добровільний жест на користь Роналдо у якості ментальної підтримки. Іван завжди називає свого партнера та друга el fenómeno і додає: "Це найкраща "дев’ятка" в історії футболу".

Ті, хто вважають Івана Саморано своїм кумиром, цілком можуть посперечатися з цим твердженням. "Він не стрибав, а спускався просто з неба", – казав про чилійця Хорхе Вальдано, тренер та генеральний директор Реала, де Іван встиг запалити ще до переїзду на Джузеппе Меацца та виграв усі внутрішні трофеї.

Кажуть, у часи виступів Саморано за Інтер його футболка 1+8 була найбільш продаваною серед усіх в італійському футболі. Та навіть без математичного прикладу на спині Іван Саморано залишив по собі яскравий слід у футболі 90-х.

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