Екс-капітана Динамо Сергія Сидорчука пропонували одразу трьом бельгійським клубам, повідомляє Sport.ua.

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Відомий агент Сергій Серебренніков намагався працевлаштувати свого клієнта в Андерлехті, Генті або Генку. Однак жоден із клубів не проявив предметного інтересу до українського півзахисника (Андерлехт шукав гравця в середину поля, але зупинив свій вибір на іншому футболісті Динамо – Джастіні Лонвейку).

Зазначається, що реальне бажання підписати Сидорчука було лише у Вестерло та Льовена. У боротьбі за українця переміг перший, адже запропонував кращі фінансові умови Динамо та самому гравцеві. До слова, за даними Transfermarkt кияни отримали за трансфер своєї зірки 1,5 млн євро (раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що багато на цьому переході не заробив).

Нагадаємо, Сидорчук підписав з новим клубом контракт на три сезони та приєднається до команди після паузи на матчі збірних.

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