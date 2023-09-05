Київський клуб справді перебуває на фінішній прямій продажу капітана у Бельгію, інформує ТаТоТаке. Щоправда, йдеться про 3-річний контракт з Вестерло, а не Льовеном, про який повідомляв Ігор Бурбас. Президент Динамо Ігор Суркіс пояснив, чому зараз погодився відпустити 32-річного капітана.

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"Динамо не заробить на цьому трансфері великих грошей. Але справа не у вартості гравця, а в тому, що я не міг відмовити людині, яка впродовж десяти років вірою та правдою служила команді й була її капітаном. Сергій заслужив право спробувати себе в європейському футболі. А ми виростили йому зміну – є молодий Бражко, досвідченіші Андрієвський та Шепелєв. Усі сторони залишаться задоволеними", – сказав Суркіс.

Додамо, що Вестерло після 6 турів набрав усього одне очко і йде передостаннім у таблиці Ліги Жупіле. У Сидорчука не буде жодних проблем із перетином державного кордону, оскільки він разом з дружиною виховує чотирьох дітей.

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