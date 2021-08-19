Cампдорія не полишає спроб підписати форварда Динамо Владислав Супрягу. Перехід нападника Антоніо Ла Гуміни в оренду в Комо і потенційний трансфер Мануеля де Луки в Перуджу змушують генуезців підсилювати атаку.

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Як наслідок, Сампдорія залишається зацікавленою в переході українця. За повідомленням Il Secolo XIX, "блучерк'яті" готові запропонувати Динамо 750 тисяч євро за оренду форварда з правом викупу за 7,2 мільйона. Ця сума суттєво відрізняється від початкового запиту київського клубу – 1,5 млн + 9 млн (пізніше ця цифра знизилася до 7 млн).

До слова, раніше президент Сампдорії двічі знижував вартість трансферу, через що не вдалось домовитись про перехід українця.

Нагадаємо, минулого сезону Владислав Супряга провів 31 поєдинок у складі "біло-синіх", відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами. У нинішній кампанії форвард ще не грав через травму. Transfermarkt оцінює гравця в 6 мільйонів євро.

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