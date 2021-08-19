Сага с переездом нападающего киевлян Владислава Супряги в Серию А продолжает набирать обороты.

Cампдория не оставляет попыток подписать форварда Динамо Владислав Супрягу. Переход нападающего Антонио Ла Гумины в аренду в Комо и потенциальный трансфер Мануэля де Луки в Перуджу заставляют генуэзцев усиливать атаку.

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Как следствие, Сампдория остается заинтересованной в переходе украинца. По сообщению Il Secolo XIX, "блучеркьяти" готовы предложить Динамо 750 тысяч евро за аренду форварда с правом выкупа за 7,2 миллиона. Эта сумма существенно отличается от первоначального запроса киевского клуба – 1,5 млн + 9 млн (позже эта цифра снизилась до 7 млн).

К слову, ранее президент Сампдории дважды снижал стоимость трансфера, из-за чего не удалось договориться о переходе украинца.

Напомним, в прошлом сезоне Владислав Супряга провел 31 поединок в составе "бело-синих", отметившись тремя голами и пятью ассистами. В нынешней кампании форвард еще не играл из-за травмы. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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