Трансфер Шведа у Шахтар – відома ціна і поступка від "гірників" на майбутнє
14:53 - Читать на русском
З'ясувалися фінансові подробиці переходу Мар'яна Шведа із Мехелена в Шахтар.
"Гірники" заплатили бельгійському клубу за 25-річного нападника один мільйон євро, зазначає Transfermarkt.
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Мехелен додає, що матиме відсоток з наступного продажу Шведа. Форвард за 2 роки провів у складі бельгійців 62 матчі, в яких забив 8 голів і віддав 6 асистів. Заради переходу в Шахтар українець навіть влаштував бунт і таки змусив керівництво Мехелена відпустити його.
Нагадаємо, "гірники" розпочали УПЛ з 4 очок у 2 турах, а 6 вересня стартують у Лізі чемпіонів матчем проти РБ Лейпциг.
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