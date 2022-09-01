"Гірники" заплатили бельгійському клубу за 25-річного нападника один мільйон євро, зазначає Transfermarkt.

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Мехелен додає, що матиме відсоток з наступного продажу Шведа. Форвард за 2 роки провів у складі бельгійців 62 матчі, в яких забив 8 голів і віддав 6 асистів. Заради переходу в Шахтар українець навіть влаштував бунт і таки змусив керівництво Мехелена відпустити його.

Нагадаємо, "гірники" розпочали УПЛ з 4 очок у 2 турах, а 6 вересня стартують у Лізі чемпіонів матчем проти РБ Лейпциг.

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