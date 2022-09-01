Трансфер Шведа в Шахтер – известна цена и уступка от "горняков" на будущее
14:53 - Читати українською
Выяснились финансовые подробности перехода Марьяна Шведа из Мехелена в Шахтер.
"Горняки" заплатили бельгийскому клубу за 25-летнего нападающего один миллион евро, отмечает Transfermarkt.
Швед получил в Шахтере культовый номер, под которым играл лучший бомбардир клуба
Мехелен добавляет, что будет иметь процент от последующей продажи Шведа. Форвард за 2 года провел в составе бельгийцев 62 матча, в которых забил 8 голов и отдал 6 ассистов. Ради перехода в Шахтер украинец даже устроил бунт и заставил руководство Мехелена отпустить его.
Напомним, "горняки" начали УПЛ с 4 очков в 2 турах, а 6 сентября стартуют в Лиге чемпионов матчем против РБ Лейпциг.
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