"Горняки" заплатили бельгийскому клубу за 25-летнего нападающего один миллион евро, отмечает Transfermarkt.

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Мехелен добавляет, что будет иметь процент от последующей продажи Шведа. Форвард за 2 года провел в составе бельгийцев 62 матча, в которых забил 8 голов и отдал 6 ассистов. Ради перехода в Шахтер украинец даже устроил бунт и заставил руководство Мехелена отпустить его.

Напомним, "горняки" начали УПЛ с 4 очков в 2 турах, а 6 сентября стартуют в Лиге чемпионов матчем против РБ Лейпциг.

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