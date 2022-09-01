Швед виступатиме за Шахтар під 9 номером. Вихованець Карпат отримав контракт на п'ять років і возз'єднався з Ігорем Йовічевічем.

Шахтар офіційно оголосив про перехід Шведа

"Дев'ятку" в Шахтарі носили справжні зірки. Луїс Андріано під цим номером став найкращим бомбардиром в історії клубу. Також з 9 на спині за "гірників" грали Геннадій Зубов і Матузалем.

Швед засвітився у великому футболі в Карпатах, де грав під 35 номером. Після невдалих спроб закріпитися в Севільї та Селтіку форвард виступав за Мехелен. Заради переходу в Шахтар Мар'ян влаштував бунт і таки дотиснув керівництво бельгійського клубу.

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