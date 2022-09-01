Швед отримав у Шахтарі культовий номер, під яким грав найкращий бомбардир клубу
13:08 - Читать на русском
Український форвард Мар'ян Швед опинився в одному списку зі справжніми легендами Шахтаря.
Швед виступатиме за Шахтар під 9 номером. Вихованець Карпат отримав контракт на п'ять років і возз'єднався з Ігорем Йовічевічем.
Шахтар офіційно оголосив про перехід Шведа
"Дев'ятку" в Шахтарі носили справжні зірки. Луїс Андріано під цим номером став найкращим бомбардиром в історії клубу. Також з 9 на спині за "гірників" грали Геннадій Зубов і Матузалем.
Швед засвітився у великому футболі в Карпатах, де грав під 35 номером. Після невдалих спроб закріпитися в Севільї та Селтіку форвард виступав за Мехелен. Заради переходу в Шахтар Мар'ян влаштував бунт і таки дотиснув керівництво бельгійського клубу.
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