"Розкрию всі карти. Виконавчий директор МЮ Ед Вудворд – мій сусід і хороший товариш. Він оформив трансфер Роналду у моєму саду!

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Це було неймовірно. Я знав, коли він вийшов і розмовляв по телефону з Жорже Мендешом чи кимось іншим. Сподіваюся, я не дуже багато розповідаю тут, але він підписав його саме тоді! У мене є фантастична фотографія, на якій Вудворд розмовляє по телефону з ним в саду за моїм будинком. Одного дня я поділюся нею, якщо Ед дозволить", – заявив Лінекер у ефірі BBC Sport.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед підписав Роналду в останні дні трансферного вікна. Португалець обійшовся "червоним дияволам" у скромні 15 млн євро з бонусами.

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