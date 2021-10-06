"Открою все карты. Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд – мой сосед и хороший товарищ. Он оформил трансфер Роналду в моем саду!

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Это было потрясающе. Я знал, когда он вышел и разговаривал по телефону с Жорже Мендешом или кем-то другим. Надеюсь, я не очень много рассказываю здесь, но он подписал его именно тогда! У меня есть фантастическая фотография, на которой Вудворд разговаривает по телефону с ним в саду за моим домом. Однажды я поделюсь ею, если Эд позволит", – заявил Линекер в эфире BBC Sport.

Напомним, Манчестер Юнайтед подписал Роналду в последние дни трансферного окна. Португалец обошелся "красным дьяволам" в скромные 15 млн евро с бонусами.

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