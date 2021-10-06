"Трансфер Роналду происходил в моем саду": Линекер рассказал, как прикоснулся к истории
Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер заявил, что сенсационный переход Криштиану Роналду происходил на его глазах.
"Открою все карты. Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд – мой сосед и хороший товарищ. Он оформил трансфер Роналду в моем саду!
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Это было потрясающе. Я знал, когда он вышел и разговаривал по телефону с Жорже Мендешом или кем-то другим. Надеюсь, я не очень много рассказываю здесь, но он подписал его именно тогда! У меня есть фантастическая фотография, на которой Вудворд разговаривает по телефону с ним в саду за моим домом. Однажды я поделюсь ею, если Эд позволит", – заявил Линекер в эфире BBC Sport.
Напомним, Манчестер Юнайтед подписал Роналду в последние дни трансферного окна. Португалец обошелся "красным дьяволам" в скромные 15 млн евро с бонусами.
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