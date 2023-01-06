"Битва Арсенала задокументована – у нього 2 відхилені пропозиції, але інтерес залишається сильним. Вважаю, що вони залишаються спокійними. Вони продовжать перемовини, оптимізм на Емірейтс є, терпіння також.

Арсенал не братиме участь в аукціоні за Мудрика – хитрий план Шахтаря може зазнати фіаско

Як я розумію, Челсі моніторить ситуацію. Вони зацікавлені в усіх висококласних гравцях певного віку, які мають потенціал на майбутнє, але якщо ціна буде відповідною. Це ключовий фактор. Це найбільша проблема у цій ситуації з Мудриком, бо Шахтар хоче 100 мільйонів євро. Зараз у Челсі немає такого бюджету на це.

Арсенал та Челсі сподіваються, що ціна впаде. Але цього не відбувається. Швидкого рішення не буде попри те, що представники Шахтаря в Лондоні та навіть приїхали на матч з Манчестер Сіті", – заявив Девід Орнштейн.

Нагадаємо, що попередньо "каноніри" готові викласти за Михайла близько 75 мільйонів євро. Український гранд вимагає понад 100.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?