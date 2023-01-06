"Битва Арсенала задокументирована – у него 2 отклоненных предложения, но интерес остается сильным. Считаю, что они остаются спокойными. Они продолжат переговоры, оптимизм на Эмирейтс есть, терпение тоже.

Арсенал не будет участвовать в аукционе за Мудрика – хитрый план Шахтера может потерпеть фиаско

Как я понимаю, Челси мониторит ситуацию. Они заинтересованы во всех высококлассных игроках определенного возраста, у которых есть потенциал на будущее, но если цена будет соответствующей. Это ключевой фактор. Это самая большая проблема в этой ситуации с Мудриком, потому что Шахтер хочет 100 миллионов евро. Сейчас у Челси нет такого бюджета на это.

Арсенал и Челси надеются, что цена упадет. Но этого не происходит. Быстрого решения не будет, несмотря на то, что представители Шахтера в Лондоне и даже приехали на матч с Манчестер Сити", – заявил Дэвид Орнштейн.

Напомним, что предварительно "канониры" готовы выложить за Михаила около 75 миллионов евро. Украинский гранд требует больше 100.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?