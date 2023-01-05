Арсенал не збирається танцювати під дудку Шахтаря і не буде використовувати усі можливі ресурси задля трансферу Михайла Мудрика, повідомляє журналіст Бен Джейкобс на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Мудрик "в клітці Шахтаря": зірка "гірників" лайкнув провокативний пост щодо трансферу в Арсенал

За інформацією джерела, "каноніри" розуміють наміри "гірників" використати Челсі як важіль впливу у переговорах, аби змусити Арсенал піти на рішучіші кроки. Артета і Ко не будуть перевищувати планку у 70-75 мільйонів євро, адже це вже більше на 45 мільйонів за суму, яку влітку пропонував за Мудрика Евертон.

Якщо Челсі зробить значно більшу пропозицію, Арсенал не буде втягуватись у так звану "війну ставок" – клуб має свої ліміти щодо максимальної вартості. На думку журналіста, переговори Шахтаря дуже нетипові і навколо них відбувається "багато ігор" – аби досягти успіху, доводиться використовувати посередників.

До слова, раніше повідомлялось, що Арсенал вже знайшов альтернативу Мудрику у Брайтоні – "каноніри" звернули свою увагу на японського півзахисника Каору Мітома.

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