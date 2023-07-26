Зірковий вигнанець Манчестер Юнайтед може перебратися в Баварію
Екс-голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа готується до нового виклику.
Баварія не розраховує на Яна Зоммера, якого підписали взимку, щоб компенсувати відсутність Мануеля Нойєра через травму. Пошуки нового голкіпера привели мюнхенців до Давіда Де Хеа.
Баварія визначилась з пріоритетною метою на воротарську позицію
Як повідомляє Transfer News, Баварія розглядає можливість підписати іспанського голкіпера. Німецький клуб вже зв'язався з гравцем, щоб дізнатися про його плани щодо майбутнього.
Нагадаємо, що контракт Давіда де Хеа з Манчестер Юнайтед закінчився влітку поточного року. манкуніанці вирішили не продовжувати угоду з гравцем, який наразі перебуває у статусі вільного агента.
Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів