Баварія не розраховує на Яна Зоммера, якого підписали взимку, щоб компенсувати відсутність Мануеля Нойєра через травму. Пошуки нового голкіпера привели мюнхенців до Давіда Де Хеа.

Баварія визначилась з пріоритетною метою на воротарську позицію

Як повідомляє Transfer News, Баварія розглядає можливість підписати іспанського голкіпера. Німецький клуб вже зв'язався з гравцем, щоб дізнатися про його плани щодо майбутнього.

Нагадаємо, що контракт Давіда де Хеа з Манчестер Юнайтед закінчився влітку поточного року. манкуніанці вирішили не продовжувати угоду з гравцем, який наразі перебуває у статусі вільного агента.

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