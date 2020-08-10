Трансфер Костевича в Динамо не пов'язаний з бажанням Луческу, посприяв агент Бєсєдіна, – ЗМІ

"Помилково пов'язувати майбутній трансфер Костевича з бажанням нового тренерського штабу. Костевича (як і Василя Кравця) вели ще з карпатівських часів.
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Тут все простіше – з 1 січня він вільний агент. Безкоштовне посилення для більшої конкуренції. Агент Нестеренко близький до клубу через Бєсєдіна", – підкреслює телеграм-канал Динамо Киев Inside.
Нагадаємо, сьогодні, 10 серпня, Динамо оголосило про трансфер Володимира Костевича, однак гравець приєднається до команди лише в січні 2021 року після завершення контракту з Лехом.
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