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Трансфер Костевича в Динамо не пов'язаний з бажанням Луческу, посприяв агент Бєсєдіна, – ЗМІ

15:00 - Читать на русском
Трансфер Костевича в Динамо не пов'язаний з бажанням Луческу, посприяв агент Бєсєдіна, – ЗМІ
Володимир Костевич / фото: ФК Лех

Захисник Володимир Костевич підписав угоду з Динамо не через бажання Мірчі Луческу.

"Помилково пов'язувати майбутній трансфер Костевича з бажанням нового тренерського штабу. Костевича (як і Василя Кравця) вели ще з карпатівських часів.

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Тут все простіше – з 1 січня він вільний агент. Безкоштовне посилення для більшої конкуренції. Агент Нестеренко близький до клубу через Бєсєдіна", – підкреслює телеграм-канал Динамо Киев Inside.

Нагадаємо, сьогодні, 10 серпня, Динамо оголосило про трансфер Володимира Костевича, однак гравець приєднається до команди лише в січні 2021 року після завершення контракту з Лехом.

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Теги
Динамо Динамо Володимир Володимир Костевич Артем Артем Бєсєдін Мірча Мірча Луческу Трансфери Динамо Київ
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