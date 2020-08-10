Трансфер Костевич в Динамо не связан с желанием Луческу, помог агент Беседина, – СМИ

"Ошибочно связывать будущий трансфер Костевича с желанием нового тренерского штаба. Костевича (как и Василия Кравца) вели еще с карпатовских времен.

Динамо оформило первый трансфер при Луческу – есть важный нюанс

Здесь все проще – с 1 января он свободный агент. Бесплатное усиление для большей конкуренции. Агент Нестеренко близкий к клубу из Беседина", – подчеркивает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

Напомним, сегодня, 10 августа, Динамо объявило о трансфере Владимира Костевич, однако игрок присоединится к команде только в январе 2021 после завершения контракта с Лехом.

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