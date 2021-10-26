Мадридський Реал має просто космічні плани на літнє трансферне вікно. Окрім Кіліана Мбаппе, у столиці Іспанії може опинитись ще й Ерлінг Холанд.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе стане гравцем Реала, стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо. Сторони вже мають узгодженний контракт, який планують підписати не раніше лютого.

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Рішення 22-річного француза щодо переходу в мадридський клуб є остаточним і лише щось неймовірне може змусити Кіліана передумати. Мбаппе дістанеться "вершковим" абсолютно безкоштовно, адже його угода з ПСЖ завершується наприкінці поточного сезону.

За інформацією Ді Марціо, Реал хоче підписати ще й Ерлінга Холанда із Борусії Дортмунд. Ці два трансфери є пріоритетними для Флорентіно Переса влітку 2022 року. 21-річного бомбардира можна буде придбати, сплативши "джмелям" відступні у 75 мільйонів євро.

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