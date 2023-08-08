Український клуб заробив шість мільйонів євро, продавши Артема Довбика в Жирону.

Декілька днів тому іспанська Жирона офіційно оголосила про підписання форварда збірної України Артема Довбика. Футболіст вже встиг дебютувати за новий клуб, вийшовши на заміну в контрольному матчі проти римського Лаціо.

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Український журналіст Ігор Циганик розповів про фінансову складову трансферу. За інформацією джерела, Дніпро-1 отримає за трансфер 6 мільйонів євро одним траншем, а клуб Мітьюлланд із Данії, якому належали 50% прав на Артема, отримає 1,75 млн євро плюс 30% від подальшого перепродажу Довбика.

Нагадаємо, Нагадаємо, Довбик провів 86 матчів за СК Дніпро-1, забив 54 голи та зробив 14 результативних передач. Transfermarkt оцінює 26-річного Артема в 15 мільйонів євро.

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