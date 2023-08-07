"Довбик – це унікальний гравець. Він ще не знає мови, не тренувався, але вийшов на поле, хоча ще не знає, що повинен робити. Сьогодні вранці Артем підписав папери, але ще не займався з командою. Потрібно рухатися поступово, але такі гравці дають нам варіанти, яких у команді не було.

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Очікування від Довбика високі, але не потрібно на нього тиснути. І він, і Циганков роблять нас кращими. Як і інші дебютанти, ці футболісти повністю відповідають нашій ідеології. Вони роблять життя набагато легшим, набагато простішим", – цитує Мічела diaridegirona.

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, Артем Довбик офіційно став гравцем Жирони, а ввечері вже встиг дебютувати. Українець вийшов на заміну в товариському матчі проти Лаціо, який іспанська команда виграла з рахунком 2:1.

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