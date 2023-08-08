Украинский клуб заработал шесть миллионов евро, продав Артема Довбика в Жирону.

Несколько дней назад испанская Жирона официально объявила о подписании форварда сборной Украины Артема Довбика. Футболист уже успел дебютировать за новый клуб, выйдя на замену в контрольном матче против римского Лацио.

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Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о финансовой составляющей трансфера. По информации источника, Днепр-1 получит за трансфер 6 миллионов евро одним траншем, а клуб Митьюлланд из Дании, которому принадлежали 50% прав на Артема, получит 1,75 млн евро плюс 30% от последующей перепродажи Довбика.

Напомним, Довбик провел 86 матчей за СК Днепр-1, забил 54 гола и сделал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает 26-летнего Артема в 15 миллионов евро.

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