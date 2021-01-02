Перехід 19-річного півзахисника Маккабі Петах-Тіква Ліеля Абади в Динамо затримується. Причиною стали деталі контракту, які не влаштовують одну зі сторін.

Президент Маккабі Петах-Тіква може зірвати трансфер таланта в Динамо – він незадоволений деталями контракту

Як повідомляє видання Sport5.co.il, Динамо прописало в угоді надто суворі санкції за можливі проступки футболіста. Зокрема, один з пунктів, який обурив юриста Таля Співака, що веде переговори – спізнення Абади в клуб після відпустки. За невчасне повернення гравець може бути покараний, залежно від терміну затримки, на суму, що становить до 80% від місячної зарплати.

Окрім того, ізраїльську сторону не влаштовує вимога Динамо, аби вся юрисдикція над гравцем перебувала у віданні судів України, а не інститутів ФІФА і УЄФА. При цьому джерело стверджує, що розбіжності не носять конфліктного характеру і можуть бути залагоджені після повернення до переговорів на початку наступного тижня.

Нагадаємо, ізраїльський клуб отримає від Динамо за свого футболіста 5 мільйонів євро і буде мати право на 20% від суми подальшого трансферу. Тransfermarkt оцінює гравця у 1,6 млн євро. Атакувальний хавбек вважається одним із найбільших талантів Маккабі після Манора Соломона, який у 2019-му перебрався у Шахтар.

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