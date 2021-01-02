Переход 19-летнего полузащитника Маккаби Петах-Тиква Лиэля Абады в Динамо задерживается. Причиной стали детали контракта, которые не устраивают одну из сторон.

Президент Маккаби Петах-Тиква может сорвать трансфер таланта в Динамо – он недоволен деталями контракта

Как сообщает издание Sport5.co.il, Динамо прописало в соглашении слишком суровые санкции за возможные проступки футболиста. В частности, один из пунктов, который возмутил юриста Таля Спивака, ведущего переговоры – опоздание Абады в клуб после отпуска. За несвоевременное возвращение игрок может быть наказан, в зависимости от срока задержки, на сумму, составляющую до 80% от месячной зарплаты. Также предусмотрены серьезные санкции за опоздание на тренировку, что тоже стало объектом недовольства.

Кроме того, израильскую сторону не устраивает требование Динамо, чтобы вся юрисдикция над игроком находилась в ведении судов Украины, а не институтов ФИФА и УЕФА. При этом источник утверждает, что разногласия не носят конфликтный характер и могут быть улажены после возвращения к переговорам в начале следующей недели.

Напомним, сообщалось, что израильский клуб получит от Динамо своего футболиста 5 млн евро и будет иметь право на 20% от суммы дальнейшего трансфера. Тransfermarkt оценивает игрока в 1,6 млн евро. Атакующий хавбек считается одним из самых больших талантов Маккаби после Манора Соломона, который в 2019-м перебрался в Шахтер.

Динамо и первый сомнительный трансфер 2021 – он громил Украину, или Приговор чемпиону мира, который трудно понять