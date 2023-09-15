Усті-над-Лабем, клуб місцевого третього дивізіону, оголосив про підписання 22-річного Мартіна Подгайскі. Презентація новачка шокувала – хлопець носить окуляри і явно далекий від комплекції професіонального футболіста.

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Незабаром все стало зрозуміло. Заможний батько Мартіна пообіцяв 500 тисяч крон (близько 20 тисяч євро), якщо сина випустять бодай на 10 хвилин у матчі чемпіонату. Пршемисл Кубан, президент Усті-над-Лабем, охоче погодився на таку бізнес-пропозицію.

"Він взагалі не грав у футбол. Наскільки я знаю, тільки на комп'ютері у FIFA. З іншого боку, я ніде не бачив, щоб півмільйона лежали на землі. Якщо хтось мені дасть ці гроші, то я дозволю будь-кому приєднатися до команди.

Коли будемо вигравати 3:0, то поставимо його в атаку на десять хвилин. Він ходитиме на тренування, готуватиметься. Якщо його батько такий дурень, що дасть нам п'ятсот тисяч за десять хвилин... Вибачте, але ми не маємо інших спонсорів", – геніальні цитати лунали на засіданні ради директорів Усті-над-Лабем за келихом пива.

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