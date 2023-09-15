Усти-над-Лабем, клуб местного третьего дивизиона, объявил о подписании 22-летнего Мартина Подгайски. Презентация новичка повергла в шок – парень носит очки и явно далек от комплекции профессионального футболиста.

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Вскоре все стало ясно. Состоятельный отец Мартина пообещал 500 тысяч крон (около 20 тысяч евро), если сына выпустят хотя бы на 10 минут в матче чемпионата. Пршемысл Кубан, президент Усти-над-Лабем, охотно согласился на такое бизнес-предложение.

"Он вообще не играл в футбол. Насколько я знаю, только на компьютере в FIFA. С другой стороны, я нигде не видел, чтобы полмиллиона лежали на земле. Если кто-то мне даст эти деньги, то я позволю любому присоединиться к команде.

Когда будем выигрывать 3:0, поставим его в атаку на десять минут. Он будет ходить на тренировку, будет готовиться. Если его отец такой дурак, что даст нам пятьсот тысяч за десять минут... Извините, но у нас нет других спонсоров", – гениальные цитаты звучали на заседании совета директоров Усти-над-Лабем за бокалом пива.

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