За перехід футболістів можна сплачувати не тільки грошима. Доведено комічним трансфером у чемпіонаті Румунії.

Поки в топ-5 європейських чемпіонатах та Саудівській Аравії витрачають неймовірні суми на гравців, в Румунії розплатилися за трансфер металевими контейнерами. Про це повідомляє RMC Sport.

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Цю дивовижну операцію провернули Віторул Пандурі, який виступає в другому дивізіоні, та Лугож. Представник D4 перебуває у скрутному фінансовому становищі, тож був змушений продати найкращого бомбардира команди Азіза Нджойя Нджіфакуе. Замість грошей Лугож попросив у Віторул два металеві контейнери, які клуб буде використовувати як роздягальні.

Слід зауважити, що камерунський нападник Азіз Нджойя Нджіфакуе забив в минулому сезоні 44 голи за Лугож і саме цим привернув до себе увагу.

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