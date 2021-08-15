Топ-клуби Серії А зустрічались в рамках підготовки до нового сезону. Читайте звіт поєдинку на Футбол 24.

Товариський матч

Ювентус – Аталанта – 2:1

Голи: Дибала, 8, Бернардескі, 39, Мората, 90+4

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Попри певну перевагу Аталанти на початку гри, саме гравці Ювентуса відкрили рахунок у зустрічі, а ближче до перерви подвоїли перевагу.

У другому таймі підопічні Гасперіні голом відновили інтригу, але останнє слово було за туринцями. Мората вже у компенсований час влучним ударом поставив крапку у поєдинку.

На 59-й хвилині Руслан Маліновський вийшов на заміну, але українцю не вистачило часу для результативних дій.

Вже наступного тижня Серія А повертається. У першому турі Аталанта завітає у гості до Торіно, а Юве зіграє на виїзді з Удінезе.

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