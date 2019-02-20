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Тотті, Аллегрі та Дзанетті увійдуть в Зал слави італійського футболу

00:10 123 Читать на русском
Тотті, Аллегрі та Дзанетті увійдуть в Зал слави італійського футболу
Франческо Тотті та Хав'єр Дзанетті / Фото AP

Зал слави італійського футболу поповниться новими легендами.

Cеред італійських гравців у Зал слави увійде "вічний" капітан Роми Франческо Тотті, серед легіонерів – легендарний захисник міланського Інтера Хав'єр Дзанетті, повідомляє Football Italia.

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Італійським тренером, який поповнить Зал слави, стане чинний наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

Офіційна церемонія введення в Зал слави італійського футболу відбудеться традиційно в травні.

Нагадаємо, Тотті завершив кар'єру футболіста у 2017 році, Дзанетті – в 2014-му.

Мероні – прокляте прізвище для Торіно: він грав на 500 мільйонів, малював, слухав Beatles і загинув від рук свого фаната

Теги
Хав'єр Дзанетті Хав'єр Дзанетті Франческо Тотті Франческо Тотті Італія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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