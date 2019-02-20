Тотті, Аллегрі та Дзанетті увійдуть в Зал слави італійського футболу

Зал слави італійського футболу поповниться новими легендами.
Cеред італійських гравців у Зал слави увійде "вічний" капітан Роми Франческо Тотті, серед легіонерів – легендарний захисник міланського Інтера Хав'єр Дзанетті, повідомляє Football Italia.
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Італійським тренером, який поповнить Зал слави, стане чинний наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі.
Офіційна церемонія введення в Зал слави італійського футболу відбудеться традиційно в травні.
Нагадаємо, Тотті завершив кар'єру футболіста у 2017 році, Дзанетті – в 2014-му.
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