Тотти, Аллегри и Дзанетти войдут в Зал славы итальянского футбола

Зал славы итальянского футбола пополнится новыми легендами.
Cреди итальянских игроков в Зал славы войдет "вечный" капитан Ромы Франческо Тотти, среди легионеров – легендарный защитник миланского Интера Хавьер Дзанетти, сообщает Football Italia.
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Итальянским тренером, который пополнит Зал славы, станет действующий наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри.
Официальная церемония введения в Зал славы итальянского футбола состоится традиционно в мае.
Напомним, Тотти завершил карьеру футболиста в 2017 году, Дзанетти – в 2014-м.
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