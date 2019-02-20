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Тотти, Аллегри и Дзанетти войдут в Зал славы итальянского футбола

00:11 7 Читати українською
Тотти, Аллегри и Дзанетти войдут в Зал славы итальянского футбола
Франческо Тотти и Хавьер Дзанетти / Фото AP

Зал славы итальянского футбола пополнится новыми легендами.

Cреди итальянских игроков в Зал славы войдет "вечный" капитан Ромы Франческо Тотти, среди легионеров – легендарный защитник миланского Интера Хавьер Дзанетти, сообщает Football Italia.

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Итальянским тренером, который пополнит Зал славы, станет действующий наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Официальная церемония введения в Зал славы итальянского футбола состоится традиционно в мае.

Напомним, Тотти завершил карьеру футболиста в 2017 году, Дзанетти – в 2014-м.

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Теги
Хав'єр Дзанетті Хавьер Дзанетти Франческо Тотти Франческо Тотти Италия Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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