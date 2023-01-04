Тоттенхем зробив Аталанті пропозицію щодо оренди Маліновського, – Corriere della Sera
Лондонський клуб розпочав боротьбу за зірку збірної України.
Тоттенхем зробив Аталанті офіційну пропозицію щодо переходу українського півзахисника Руслана Маліновського, повідомляє Corriere della Sera.
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За інформацією джерела, "шпори" хочуть взяти нашого співвітчизника в оренду. Вона передбачає викуп 29-річного гравця, але пункт стане обов’язковим лише у випадку виконання впродовж другої половини сезону певних прописаних умов. Фінансові деталі наразі не розкриваються.
До слова, окрім Тоттенхема, інтерес до Руслана проявляють Вест Хем та Марсель.
Нагадаємо, у поточному сезоні Маліновський провів за бергамасків 14 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 18 млн євро.
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