Тоттенхем зробив Аталанті офіційну пропозицію щодо переходу українського півзахисника Руслана Маліновського, повідомляє Corriere della Sera.

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За інформацією джерела, "шпори" хочуть взяти нашого співвітчизника в оренду. Вона передбачає викуп 29-річного гравця, але пункт стане обов’язковим лише у випадку виконання впродовж другої половини сезону певних прописаних умов. Фінансові деталі наразі не розкриваються.

До слова, окрім Тоттенхема, інтерес до Руслана проявляють Вест Хем та Марсель.

Нагадаємо, у поточному сезоні Маліновський провів за бергамасків 14 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 18 млн євро.

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