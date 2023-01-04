Тоттенхэм сделал Аталанте официальное предложение по поводу перехода украинского полузащитника Руслана Малиновского, сообщает Corriere della Sera.

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По информации источника, "шпоры" хотят взять нашего соотечественника в аренду. Она предусматривает выкуп 29-летнего игрока, но пункт станет обязательным лишь в случае выполнения в течение второй половины сезона определенных прописанных условий. Финансовые детали пока не раскрываются.

К слову, кроме Тоттенхэма, интерес к Руслану проявляют Вест Хэм и Марсель.

Напомним, в текущем сезоне Малиновский провел за бергамасков 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.

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