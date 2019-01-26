Власник Тоттенхема Леві розлючений через інтерес Реала до Еріксена

Власник Тоттенхема Даніель Леві не хоче відпускати Крістіана Еріксена в Мадрид.

Мадридський Реал хоче придбати Крістіана Еріксена під час літнього трансферного вікна. У Мадриді переконані, що данець стане тим гравцем, який зможе замінити Модріча, якому вже 33 роки, стверджує AS.

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Втім, власник "шпор" Даніель Леві був дуже розгніваний, коли почув, що "галактікос" зацікавлені у трансфері хавбека. Повідомляється, що Леві не збирається відпускати одного з своїх лідерів. Власник Тоттенхема обіцяє мадридцям дуже важкі перемовини щодо потенційного переходу.

Окрім цього, Даніеля непокоїть той факт, що Реал може придбати у Тоттенхема Харрі Кейна та переманити наставника Маурісіо Почеттіно.

До слова, чинний контракт Крістіана з Тоттенхемом розрахований до літа 2021 року.

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