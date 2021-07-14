Тоттенхем з величезними труднощами вирішує кадрові питання у нинішнє міжсезоння.

Спроба лондонців підписати захисника Севільї Жюля Кунде завершились невдачею, інформує Marca.

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Переговори між клубами минули позитивно. Іспанці погодилися відпустити ключового оборонця за 30 млн євро та Давінсона Санчеса. Втім, сам Кунде не горів бажанням переходити в Тоттенхем. Француз відмовив "шпорам", розраховуючи на пропозиції більш статусних клубів. Зокрема, 22-річним гравцем цікавляться Реал та Челсі.

Додамо, що в минулому сезоні Кунде провів 49 матчів, відзначився 4 голами та одним асистом.

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