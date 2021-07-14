Попытка лондонцев подписать защитника Севильи Жюля Кунде завершились неудачей, информирует Marca.

Кейн отреагировал на изменения в Тоттенхэме – форвард собирался покинуть "шпор"

Переговоры между клубами прошли позитивно. Испанцы согласились отпустить ключевого защитника за 30 млн евро и Давинсона Санчеса. Впрочем, сам Кунде не горел желанием переходить в Тоттенхэм. Француз отказал "шпорам", рассчитывая на предложения более статусных клубов. В частности, 22-летним игроком интересуются Реал и Челси.

Добавим, что в прошлом сезоне Кунде провел 49 матчей, отличился 4 голами и одним ассистом.

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