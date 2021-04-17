Евертон не втримав перемогу над Тоттенхемом в рамках 32-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Матч примітний тим, що у кожній команді є гравець, який оформив дубль. Харрі Кейн став першим гравцем в історії АПЛ, який забив одному супернику щонайменше два м'ячі у трьох виїзних матчах поспіль.

Евертон розійшовся миром з Тоттенхемом – Кейн і Сігурдссон обмінялися дублями

Окрім того, форвард утримує рекорд за кількістю голів у АПЛ без здобутого чемпіонського титулу. Наразі у Кейна вже 164 голи, і це сьома сходинка найкращих бомбардирів. А от Жозе Моурінью не позаздриш. Тоттенхем повторив антирекорд Брайтона за кількістю втрачених очок після того, як команда забивала першою. У обох наразі по 20 таких пунктів.

Зрештою, результат сьогоднішнього поєдинку не вплинув на становище команд. Тотенхем залишився сьомим, а Евертон відстає на одне очко, маючи гру в запасі.