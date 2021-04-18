Повреждение, полученное форвардом Харри Кейном в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги, может иметь негативные турнирные последствия для лондонского Тоттенхэма.

Травма лодыжки выбила лидера "шпор" на 2-3 недели. Об этом бывший физиотерапевт сборной Англии Гари Льюин рассказал Daily Mail.

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Кейн традиционно восстанавливается быстрыми темпами, но его участие в финале Кубка лиги против Манчестер Сити 25 апреля маловероятно. В своей карьере форвард уже имел несколько травм голеностопного сустава, что часто приводит к ослаблению связок. Скорее всего, Кейн получил растяжение, поэтому операция не понадобится. Медицинский штаб Тоттенхэма мог бы использовать инъекции для снятия болевых ощущений. Однако, подобная маскировка повреждений обычно делает последствия травм хуже.

В нынешнем сезоне Харри Кейн провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и отдал 16 результативных передач. Кубок английской лиги 2020/21 – потенциально последний шанс форварда завоевать трофей со "шпорами", ведь Кейн потребует трансфер в случае провального завершения сезона.

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